O Benfica recebeu e venceu o Famalicão por 2-0, esta sexta-feira, em jogo da 23.ª jornada da I Liga portuguesa.

Gonçalo Ramos, aos 36 minutos, abriu o marcador. O avançado português bisou para o 2-0 já em tempo de compensação, aos 90+3.

Com este resultado, o Benfica é líder com 62 pontos, tendo, à condição, mais 11 do que o FC Porto, segundo classificado com 51 e que visita o Desportivo de Chaves no sábado (20h30).

O Famalicão é 10.º classificado, com 27 pontos, ficando à mercê do que possam fazer Vizela, Portimonense, Desportivo de Chaves e Gil Vicente (todos com 26 pontos) nesta ronda.