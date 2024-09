O Benfica venceu esta noite o Boavista, por 3-0, no Estádio do Bessa, no jogo de encerramento da 6.ª jornada da Liga.

Ficha e filme do jogo no Bessa

Pavlidis (11m), Kökcü (31m) e Arthur Cabral (90m+2) fizeram os golos dos encarnados.