O Benfica venceu esta sexta-feira no terreno do Gil Vicente, por 3-0, no jogo em atraso da 24.ª jornada da Liga.

Aursnes (22m), Belotti (51m) e Di María (90+7m) marcaram os golos da partida.

Com este resultado, os encarnados igualam o Sporting na liderança do campeonato, com 62 pontos. O Gil Vicente de César Peixoto está em 14.º, com 23.

