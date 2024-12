O Benfica venceu o Estoril por 3-0, no Estádio da Luz, e, com este resultado, assume a liderança da Liga, com mais um ponto do que o Sporting e FC Porto, a uma semana do dérbi de Alvalade.

Pavlidis abriu o marcador para a equipa da casa, enquanto Zeki Amdouni saltou do banco para bisar no jogo.

Veja o resumo do jogo que lança o Benfica para o primeiro lugar da classificação: