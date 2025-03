O Benfica recebeu e venceu o Nacional por 3-0, num jogo a contar para a 25.ª jornada da Liga.

Amdouni deu vantagem às águias logo aos cinco minutos de jogo e pouco depois, uma grande penalidade beneficiou o Benfica, com Kökcü a atirar para o fundo da baliza. Já em cima do apito final do árbitro, um novo penálti acabou por confirmar o triunfo das águias, desta vez por intermédio de Pavlidis.

Veja aqui o resumo da vitória do Benfica frente ao Nacional: