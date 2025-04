O Benfica empatou este domingo frente ao Arouca [2-2] na 29.ª jornada do Campeonato nacional.

As águias estavam pressionadas para vencer dado que o Sporting, com o triunfo sobre o Santa Clara tinha passado para o primeiro lugar da classificação.

Os golos surgiram apenas na segunda parte. Kökçü [60m] com um grande remate em arco abriu o marcador. De seguida, Yalçin [72m] converteu uma grande penalidade cometida por Otamendi como «mandam os livros»: Trubin para um lado, bola para o outro.

O Benfica balanceou-se para o ataque e Pavlidis [80m] numa ótima cabeçada ao segundo poste, sozinho, voltou a colocar as águias na frente.

Mas o Arouca não desistiu. Num contra-ataque mortífero, Weverson [90m+6] só teve de encostar a bola para o empate no resultado.

O Benfica falha assim o «assalto» ao primeiro lugar, agora do Sporting, apesar de ter os mesmos pontos que os leões, já o Arouca está no 12.º posto com 30 pontos conquistados.