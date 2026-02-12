Nicolás Otamendi completa, esta quinta-feira, 38 anos e o treino na Academia do Seixal terminou com o soprar das velas... e muitos calduços.

Através de um vídeo partilhado por Prestianni nas redes sociais, é possível ver o momento de festa no balneário, com todo o plantel e o capitão das águias ao centro. Otamendi está na sexta temporada ao serviço das águias, tendo somado esta época três golos nos 37 jogos que realizou pela equipa principal.

Recorde-se que a comitiva encarnada parte para os Açores durante a tarde, sendo que o encontro diante do Santa Clara está marcado para as 18h30 desta sexta-feira.