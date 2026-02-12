Liga
Há 2h e 46min
VÍDEO: Otamendi sopra velas no balneário e recebe... muitos calduços
Capitão do Benfica assinala 38 anos de vida, na sexta época ao serviço das águias
DIM
Capitão do Benfica assinala 38 anos de vida, na sexta época ao serviço das águias
DIM
Nicolás Otamendi completa, esta quinta-feira, 38 anos e o treino na Academia do Seixal terminou com o soprar das velas... e muitos calduços.
Através de um vídeo partilhado por Prestianni nas redes sociais, é possível ver o momento de festa no balneário, com todo o plantel e o capitão das águias ao centro. Otamendi está na sexta temporada ao serviço das águias, tendo somado esta época três golos nos 37 jogos que realizou pela equipa principal.
Recorde-se que a comitiva encarnada parte para os Açores durante a tarde, sendo que o encontro diante do Santa Clara está marcado para as 18h30 desta sexta-feira.
Continuar a ler
TAGS: Liga Benfica Otamendi Balneário Prestianni
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS