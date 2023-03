João Mário aumentou a vantagem do Benfica sobre o V. Guimarães na conversão de uma grande penalidade, aos 28 minutos.

Confira o filme do jogo

Um lance a punir uma falta de André Amaro sobre Rafa Silva na área que João Mário transformou no segundo golo do Benfica, com um remate colocado.

Ora veja: