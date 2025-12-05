No primeiro dérbi desta edição do Campeonato Nacional o Sporting começou melhor e Pedro Gonçalves abriu o marcador à passagem do minuto 12.

O médio dos leões aproveitou um erro na construção de Trubin e de Barrenechea, Hjulmand recuperou a bola e assistiu o internacional português.

Veja aqui o lance:

RELACIONADOS
Atenção, Sporting: UEFA reduz castigo a Luis Díaz, mas falha receção aos leões
Benfica-Sporting (ONZES): já se conhecem as escolhas das duas equipas
Dois adeptos do Sporting detidos por resistência e coação às autoridades