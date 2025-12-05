Liga
VÍDEO: Pote aproveita o erro do Benfica e abre o marcador no dérbi
Médio do Sporting chegou ao décimo golo na temporada
No primeiro dérbi desta edição do Campeonato Nacional o Sporting começou melhor e Pedro Gonçalves abriu o marcador à passagem do minuto 12.
O médio dos leões aproveitou um erro na construção de Trubin e de Barrenechea, Hjulmand recuperou a bola e assistiu o internacional português.
Veja aqui o lance:
