Rafa Silva regressou aos golos este sábado no jogo que colocou frente a frente o Benfica e o AVS.

O jogador de 32 anos fez o terceiro dos encarnados depois de um passe de Lopes Cabral e com um excelente gesto técnico.

Rafa acabou por não celebrar efusivamente, mas os colegas mostraram-se muito satisfeitos com o tento «de letra» do avançado.

Veja aqui:

