VÍDEO: Puskas? Rafa volta a marcar pelo Benfica e logo «de letra»
Avançado dos encarnados fez o terceiro golo dos encarnados frente ao AVS
Rafa Silva regressou aos golos este sábado no jogo que colocou frente a frente o Benfica e o AVS.
O jogador de 32 anos fez o terceiro dos encarnados depois de um passe de Lopes Cabral e com um excelente gesto técnico.
Rafa acabou por não celebrar efusivamente, mas os colegas mostraram-se muito satisfeitos com o tento «de letra» do avançado.
Veja aqui:
