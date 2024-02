Aos 75 minutos, o Benfica fez mais um no jogo com o Portimonense, no Estádio da Luz. As águias confirmaram a boa segunda parte que realizaram frente ao conjunto algarvio e deram contornos de goleada ao encontro.

Tiago Gouveia fugiu pela esquerda e serviu Kokçu, que de forma algo involuntária fez o passe para Rafa, que estava sozinho ao segundo poste e só teve de encostar para o 4-0.