Após o Estoril-Benfica deste sábado, o médio português Pizzi, que terminou a carreira de futebolista profissional ao serviço do Estoril, recebeu uma camisola das mãos do compatriota e antigo colega de equipa, Rafa Silva.

Rafa, que jogou com Pizzi no Benfica, entregou uma camisola do Benfica assinada pelos jogadores e com o número 360, correspondente à quantidade de jogos que Pizzi fez pelo Benfica, entre 2014/15 e metade da época 2021/2022.

Além da camisola das águias, Pizzi recebeu também camisolas de outros clubes que representou ao longo de quase 20 anos de carreira, tendo posado com representantes desses emblemas. Entre os ilustres que marcaram presença na homenagem ao agora ex-futebolista esteve Alan.

