O Benfica estava a perder aos 8 minutos, no Estádio da Luz, diante do Gil Vicente, mas precisou de apenas oito minutos para virar o resultado, com mais um golo de Kerem Aktürkoglu, o terceiro em quarto jogos desde que chegou à Luz, no último dia de mercado.

Um golo que resulta de um bom cruzamento de Aursnes, da direita, direitinho à cabeça de Aktürkoglu, que praticamente nem precisou de tirar os pés do chão.

Ora veja: