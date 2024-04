Depois de Tomás Araújo, também Benjamín Rollheiser estreou-se a marcar com a camisola do Benfica, diante do Moreirense.

Aos 78 minutos, Tiago Gouveia fez um passe «picado» para a área e o extremo argentino, após receber de peito, rematou à meia-volta para bater Kewin.

Ora veja: