Seferovic abriu o marcador no dérbi entre Benfica e Belenenses no Estádio da Luz, no jogo que encerra a 5.ª jornada da Liga.

Foi logo aos seis minutos, cruzamento de Grimaldo e cabeçada do suíço que já soma quatro golos na Liga, tantos quantos Waldschmidt.

Ora veja: