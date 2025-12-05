Liga
Há 1h e 41min
VÍDEO: Sudakov empata para o Benfica depois de uma grande jogada
Médio ucraniano aproveitou um ressalto da bola divida com Catamo
GP
Perto da meio hora de jogo do duelo entre o Benfica e o Sporting, os encarnados chegaram à igualdade por intermédio de Sudakov.
Boa jogada dos encarnados, Dedic cruza rasteiro para o segundo poste, onde surge o médio ucraniano, a dois tempos, a empatar o jogo.
Veja aqui:
TAGS: Liga Benfica Sporting Videos Liga Sudakov
