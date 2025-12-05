Perto da meio hora de jogo do duelo entre o Benfica e o Sporting, os encarnados chegaram à igualdade por intermédio de Sudakov.

Boa jogada dos encarnados, Dedic cruza rasteiro para o segundo poste, onde surge o médio ucraniano, a dois tempos, a empatar o jogo.

Veja aqui:

RELACIONADOS
VÍDEO: Pote aproveita o erro do Benfica e abre o marcador no dérbi
Benfica-Sporting (ONZES): já se conhecem as escolhas das duas equipas