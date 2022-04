Darwin Nuñez marcou o golo do empate do Benfica diante do Belenenses, no Estádio da Luz, aos 22 minutos, depois de uma boa iniciativa de Adel Taarabt.

O jogador marroquino, que tinha comprometido no golo inaugural do Belenenses, redimiu-se agora com uma recuperação de bola e uma assistência para o uruguaio marcar o 22.º golo na Liga.

Ora veja: