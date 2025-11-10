Tomás Araújo protagonizou um dos momentos mais caricatos da época, não apenas em Portugal, mas provavelmente em todo o mundo, com um autogolo frente ao Casa Pia.

Na conversão de uma grande penalidade, Cassiano não conseguiu bater Trubin, só que a bola acabou por ser rematada, na «recarga», pelo central português e entrou dentro da baliza. O jogador e os próprios colegas de equipa levaram as mãos à cabeça, perante o enorme burburinho que se fez ouvir no Estádio da Luz.

Assista aqui ao autogolo de Tomás Araújo: