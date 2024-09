O Benfica fechou as contas da vitória ante o Boavista, no Estádio do Bessa, com um golo do avançado Arthur Cabral, no primeiro minuto de compensação (90+1m).

Depois de entrar ao minuto 88, para a saída de Pavlidis, Arthur Cabral fez o 3-0 no jogo de encerramento da 6.ª jornada da Liga, estreando-se a marcar nesta época.

O golo de Arthur Cabral: