Já em cima do apito final do árbitro, o Arouca confirmou o empate no Estádio da Luz, através de um remate certeiro de Weverson.

Na sequência de um contra-ataque muito bem conduzido pelos arouquenses, o defesa brasileiro surgiu de rompante dentro da área e finalizou para o fundo da baliza.

Assista aqui ao segundo golo do Arouca: