«Viemos mandar no jogo, é um resultado extremamente injusto»
Zé Carlos lamenta derrota na Luz e sublinha que «o Benfica esteve a segunda parte toda a queimar tempo»
Zé Carlos, jogador do Gil Vicente, na flash interview à BTV, após a derrota na visita ao Benfica (2-1), na 7.ª jornada da Liga:
Gil provou por que vive momento histórico
«Tenho uma palavra a dizer: orgulho. Orgulho nesta equipa. Viemos desde o primeiro minuto a querer mandar no jogo, criámos mais ocasiões, tivemos mais ocaisões, é um resultado extremamente injusto para o que fizemos. O futebol é assim. Estamos orgulhosos do que fizemos aqui.»
Mensagem do treinador
«A mensagem é sempre a mesma, quer joguemos na Luz ou em casa com outra equipa. É para jorgarmos o nosso futebol, temos uma identidade muito forte, somos uma família e entrámos em todos os campos para ganhar os três pontos. Provámos que somos uma grande equipa.»
Liga precisa de jogos destes
«Não é preciso frisar apenas que são as equipas pequenas a queimar tempo, hoje o Benfica esteve a segunda parte toda a queimar tempo. É preciso dar amarelos mais cedo, não é só no minuto 90. Fizemos um bom trabalho.»
