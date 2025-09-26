Zé Carlos, jogador do Gil Vicente, na flash interview à BTV, após a derrota na visita ao Benfica (2-1), na 7.ª jornada da Liga:

Gil provou por que vive momento histórico

«Tenho uma palavra a dizer: orgulho. Orgulho nesta equipa. Viemos desde o primeiro minuto a querer mandar no jogo, criámos mais ocasiões, tivemos mais ocaisões, é um resultado extremamente injusto para o que fizemos. O futebol é assim. Estamos orgulhosos do que fizemos aqui.»

Mensagem do treinador

«A mensagem é sempre a mesma, quer joguemos na Luz ou em casa com outra equipa. É para jorgarmos o nosso futebol, temos uma identidade muito forte, somos uma família e entrámos em todos os campos para ganhar os três pontos. Provámos que somos uma grande equipa.»

Liga precisa de jogos destes

«Não é preciso frisar apenas que são as equipas pequenas a queimar tempo, hoje o Benfica esteve a segunda parte toda a queimar tempo. É preciso dar amarelos mais cedo, não é só no minuto 90. Fizemos um bom trabalho.»

