Vítor Campelos, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após derrota por 3-2 frente ao Benfica:

«Tem de ser uma premissa nossa, independentemente do adversário, vamos jogar sempre para ganhar. Entrámos bem, com confiança a trocar a bola, sem ser muito incisivos no último terço. Sofremos golo num lance perfeitamente evitável. Depois ficámos intranquilos e o Benfica esteve melhor até ao intervalo.

Ao intervalo falamos, dissemos que tínhamos de ter coragem de ter bola. Sabíamos que se empatássemos que o Benfica ficava intranquilo. Eles chegaram ao segundo, mas, ainda assim, acabámos por fazer o 2-1 com um espírito combativo e uma crença grande. Depois, mais uma vez, numa situação em que podíamos ter explorado uma boa transição, acabámos por sofrer o 3-1. Mesmo assim acreditamos e ainda chegamos ao 3-2, mostrando que a equipa tem crença e tem alma e vai ser assim até ao fim.

[sai daqui com a sensação que podia ter feito mais?] O Benfica também tem as suas armas, também esteve bem, e não estou a dizer que devíamos ter sido vencedores. Ainda assim, a perder 2-0, acreditamos que era possível e, com 2-1, o Depú podia ter feito o empate. Não era o resultado que queríamos, temos de melhorar. Estou contente com a postura dos jogadores, mas triste com o resultado.

[três substituições em simultâneo] Foi percetível que essas substituições mudaram o rumo do jogo e era algo que estava pensado. Alguns jogadores têm poucos jogos, como por exemplo o Félix Correia, que só chegou esta semana. Temos de ir à luta com os jogadores que temos, temos de perceber o momento dos jogadores. Independentemente da posição que jogam, os jogadores tentam dar tudo pela equipa. O Félix e o Tidjany são muito fortes no um para um, são agressivos no último terço, por isso acrescentaram.

[impacto de ter mais adeptos visitantes] Acontece isso em todos os campeonatos porque as equipas grandes têm sempre mais adeptos, não é só em Barcelos. Eu tenho é de estar feliz porque tenho sentido que os nossos adeptos têm apoiado e têm estado presentes em grande número. Claro que, quantos mais adeptos melhor, mas é a nossa realidade e pode ser que um dia que todos os clubes, quando jogam em casa, possam ter mais adeptos que os grandes».