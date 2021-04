O Portimonense garantiu a contratação do avançado colombiano Wilinton Aponza, que assinou «contrato válido até junho de 2025», informou a SAD dos algarvios.

Aponza, de 21 anos, chegou a 2019 a Portugal, oriundo do América de Cali, tendo feito as duas últimas temporadas no Berço Sport Clube, do Campeonato de Portugal.

Em 2020/2021, Aponza fez 16 jogos e quatro golos.

Aponza chega ao Portimonense para a equipa sub-23.