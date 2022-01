Os futebolistas Bernardo Folha e Gonçalo Borges, da equipa B do FC Porto, foram chamados esta sexta-feira ao treino da equipa principal, comandada por Sérgio Conceição, na antevéspera do jogo ante o Belenenses, da 18.ª jornada da I Liga. O duo juntou-se ao trio de defesas dos bês que já tinha trabalhado de véspera com o grupo: João Marcelo, João Mendes e Rodrigo Pinheiro.

Os cinco bês colmataram, em boa parte, as ausências defensivas no plantel principal, nomeadamente as dos centrais Pepe e Iván Marcano (que continuam em tratamento e trabalho de ginásio) e dos laterais-direitos João Mário e Wilson Manafá, ambos em tratamento às respetivas lesões, no caso de Manafá de longa duração. Além destes, o lateral-esquerdo Zaidu Sanusi está ao serviço da Nigéria, na Taça das Nações Africanas (CAN).

No caso do central João Marcelo, do lateral-direito Rodrigo Pinheiro e do lateral-esquerdo João Mendes, é uma chamada pelo segundo dia consecutivo. Ambos já tinham estado na sessão de trabalhos de quinta-feira, que marcou o arranque da preparação para o jogo no Jamor, na sequência da vitória por 3-1 em Vizela, para os quartos de final da Taça de Portugal.

Desta forma, o médio Bernardo Folha e o extremo Gonçalo Borges foram as principais novidades nos elementos presentes esta sexta-feira.

A equipa azul e branca volta a treinar no Olival, às 10h30 de sábado.

O Belenenses-FC Porto joga-se a partir das 20h30 de domingo, num jogo que pode ser acompanhado, ao minuto, no Maisfutebol.