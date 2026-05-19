O guarda-redes Bernardo Fontes, que se destacou ao serviço do Tondela nas duas últimas temporadas, prepara-se para regressar ao Sporting de Braga. A informação, adiantada nas últimas horas na imprensa desportiva nacional, foi, entretanto, confirmada pelo Maisfutebol, junto de fonte próxima do processo.

O atleta brasileiro de 23 anos foi o titular da baliza dos beirões em 2024/25 e em 2025/26, disputando um total de 68 jogos em 72 possíveis (fez 34 em cada temporada).

Em 2024, Bernardo foi transferido em definitivo para o Tondela mediante partilha de passe, voltando agora a Braga, com os minhotos a alcançarem um acordo para um regresso do guardião que tinha contrato com o Tondela até 2029.

Bernardo Fontes fez parte da subida do Tondela à Liga em 2025, com o título de campeão da II Liga na equipa treinada por Luís Pinto. Porém, e apesar de ter sido uma das figuras dos auriverdes em 2025/26, a equipa beirã não evitou a despromoção.

Agora, Bernardo Fontes regressa ao Minho e a um clube que representou durante quatro temporadas, entre os juniores, sub-23 e equipa B, não tendo feito a estreia na equipa principal. Antes do Sporting de Braga, o guarda-redes passou pela formação do Flamengo.

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