A vontade de Bernardo Silva em regressar ao Benfica não é nova. O internacional português já reiterou esse desejo várias vezes. Porém, esta segunda-feira, num direto no Instagram com a conta BRFootbal, o jogador do Manchester City não voltará «nos próximos quatro anos» ainda que pretende estar em boa condição física quando o fizer.



Sempre foi o meu sonho jogar pelo Benfica. Sou fã e ia aos jogos todos. Fiquei desiludido por não ter jogado na equipa principal e ter de ir para o Mónaco para ter uma grande carreira. Como nunca joguei pela minha equipa, tenho esta falha no coração que preciso encher. Não agora, obviamente, mas se me quiserem lá quero voltar», disse antes de concretizar a ideia.



«Não sei quando será. Nos próximos dois, três, quatro anos certamente que não, estou num grande clube, mas também não quero ir demasiado velho. Quero ir em boa condição física e ajudar o meu clube.»