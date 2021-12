A anunciada saída de Bruno Pinheiro do Estoril, face a um convite dos turcos do Besiktas, não ficou confirmada esta noite em que os canarinhos empataram com o Famalicão (2-2). Na conferência de imprensa que se seguiu ao jogo, o treinador preferiu não abordar o assunto, remetendo todas as explicações para um comunicado que o clube vai divulgar, mas deixou a ideia que, pelo menos a curto prazo, vai continuar ao comando da equipa.

As notícias ao longo da semana apontavam para uma saída eminente do treinador e o início do jogo também. Mal o treinador subiu ao relvado, a maior parte dos adeptos levantaram a aplaudir, alguns deles com cartazes improvisados a pedir a continuidade do treinador.

No final do jogo, as mesmas sensações, com o treinador a cumprimentar toda a gente e a reunir-se com os jogadores numa roda no relvado. No entanto, as palavras do treinador, na conferência de imprensa, foram em sentido contrário. Uma conferência de imprensa que começou, desde logo, com um aviso da assessora de imprensa, que avisou que o treinador só ia falar do jogo.

Os jornalistas cumpriram o seu papel e abordaram a questão, mas o treinador, apesar de admitir o sentido da pergunta, remeteu todas as respostas para um comunicado que irá ser divulgado pelo clube nas próximas horas. Ainda assim, o treinador deu a entender que vai continuar a trabalhar ao serviço do Estoril, até porque anunciou que ia dar um dia de folga antes de arrancar para a preparação do jogo da Taça de Portugal com o Tondela.