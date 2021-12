Perante o "assédio" do Besiktas a Bruno Pinheiro, nos últimos dias, o Estoril decidiu emitir um comunicado, neste domingo, a lembrar que o técnico tem contrato.

«Ao longo da última semana vimos serem publicadas diversas notícias relacionadas com o alegado interesse de outro clube nos serviços do treinador do Estoril Praia, Bruno Pinheiro.

Encaramos com normalidade que o bom trabalho dos profissionais do Estoril Praia suscite interesse de outros clubes.

Bruno Pinheiro é um grande treinador, com contrato com o Estoril Praia até 2023. Estamos 100% focados e motivados para realizar uma grande época para os nossos adeptos e para a nossa região», refere o comunicado, que conclui com a mensagem de que «é tempo de preparar o próximo jogo».

O Besiktas estava interessado na contratação de Bruno Pinheiro, e o técnico até tinha viagem marcada para Istambul, mas o Estoril remeteu sempre para a cláusula de rescisão, de 350 mil euros.

O técnico continua assim no Estádio António Coimbra da Mota. Pelo menos para já.