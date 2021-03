Sem espaço nas opções de Ruben Amorim, Valentin Rosier rumou ao Besiktas por empréstimo do Sporting. O lateral-direito francês atravessa um bom momento na Turquia - tem dois golos em 26 partidas - e admitiu que não quer voltar a Alvalade.



«Ainda sou jogador do Sporting e não tomei qualquer decisão em relação ao meu futuro. No entanto, não quero voltar ao Sporting. Não posso dizer nada em relação à minha continuidade no Besiktas. Para já só estou focado no que resta do campeonato», referiu, em declarações BeIN Sports.



Rosier foi, recorde-se, contratado pelo Sporting ao Dijon no início da temporada anterior. Em 2019/20 o defesa disputou apenas 16 jogos, embora nunca se tenha afirmado como titular indiscutível.