Daniel Ramos foi apresentado na tarde desta quarta-feira como sucessor de Lito Vidigal no cargo de treinador do Boavista. Nas primeiras palavras em funções, o técnico português, desvalorizando a questão da duração do vínculo contratual de meia época estabelecido, aponta a «mudanças» na forma de jogar, para colocar um futebol mais «atrativo» no Bessa.

«Foi meia como podiam ser três, importante é o imediato, o que nós falámos abertamente. A qualquer momento pode ser prolongado, o presidente transmitiu plena confiança em prolongarmos o contrato a qualquer momento», afirmou Daniel Ramos, em conferência de imprensa, no Estádio do Bessa, na cidade do Porto.

«Conhecer o grupo é importante, estamos a fazê-lo, a adquirir conhecimento. Vamos ter treinos, tempo, conhecermo-nos aos poucos. Há uma ideia de jogo que está a ser claramente definida por nós, que hoje começou a ser apresentada aos jogadores. Existe recetividade por parte deles. É extremamente importante, no sentido de dotar a equipa de um jogo mais atrativo e diferente, com outras características. Vamos tentar treinar de forma proveitosa para que possamos chegar a jogo e transparecer o que queremos que aconteça», disse ainda o técnico de 48 anos, acrescentando o que disse no balneário aos jogadores.

«Proponho que corra bem, é o desejo, a vontade de que todos consigamos chegar ao final e o que disse no balneário: “quero chegar ao final da época e que digam: valeu a pena investir todo este trabalho e dedicação, porque todos vamos sair valorizados”».

Depois de Marítimo, Desp. Chaves e Rio Ave, Daniel Ramos assume novo projeto na I Liga.

«Quando conciliamos exibição ao resultado positivo, tudo é bonito, dourado. Neste momento é um dos nossos aspetos que queremos ver potenciados na equipa é modificar a forma de jogar, temos uma ideia que vai passar por um conjunto de mudanças, uma delas é um jogo mais atrativo, boas exibições e com isso valorizar os ativos do clube, a imagem do clube e procurar aliar isso aos resultados», salientou.