Figura: Beto

Numa altura em que o jogo se pautava por muito equilíbrio, foi o avançado do Portimonense quem conseguiu quebrar o nulo do marcador. Beto aproveitou bem o passe de Willyan e, com muita frieza, inaugurou as contas do jogo.

Momento do jogo: Candé fecha contas do jogo, minuto 80

Em cima do minuto 80, Candé foi chamado à responsabilidade para bater um livre à entrada da área do Tondela. Com um remate em arco, o lateral algarvio bateu Niasse e selou as contas do jogo.

Outros destaques:

Salvador Agra: com o Tondela a perder, foi o jogador que mais incentivou e tentou levar a equipa para a frente, em busca do tão desejado golo.

Candé: foi um dos maiores desestabilizadores do encontro, a conseguir causar algum nervosismo no conjunto beirão. Já no final do encontro, marcou um belo golo de livre, sem hipótese para Babacar Niasse.

Boa Morte: chamado à responsabilidade para converter uma grande penalidade já em cima do apito para o intervalo, o avançado algarvio não vacilou e colocou o Portimonense a vencer numa altura crucial do encontro.

Samuel: se o Portimonense conseguiu marcar três golos, também conseguiu sair de Tondela com a baliza imaculada. Samuel defendeu tudo o que havia para defender e deu ainda maior solidez à vitória dos algarvios. Atento e com bom reflexos, travou várias investidas beirãs