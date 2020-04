A lutar contra uma doença oncológica, Fernando Gomes agradeceu todo o apoio que tem recebido dentro e fora do FC Porto. De resto, o agradecimento do 'Bibota' foi feito após ter recebido uma mensagem de força de Sérgio Conceição durante uma conversa transmitida pelos meios do clube.



«O Sérgio [Conceição] não é da minha geração, é mais novo, e ainda bem para ele, mas foi um jogador que me acostumei a ver e que nos deu muitas alegrias. Fez parte de um núcleo de jogadores importantes que o FC Porto teve ao longo dos tempos e que, como adepto, me habituei a ver. Conheço-o há muitos anos, talvez há 15 ou mais, e antes de ele voltar ao FC Porto falávamos um pouco sempre que nos encontrámos. Agora falamos mais, porque ele voltou à família, e foi uma das pessoas que mais me apoiaram depois do problema que tive. Agradeço-lhe por isso, como agradeço ao presidente e a toda a administração. Se estava grato pelo que o clube me deu, mais grato estou depois de tudo o que aconteceu. Não tenho como pagar. O clube não me deve nada, eu é que devo ao clube», referiu, em declarações reproduzidas na FC Porto TV.



Durante a conversa, o antigo futebolista confessou-se admirador de Cristiano Ronaldo. «Ninguém consegue superar o Ronaldo. Julgava que ninguém conseguiria alcançar o Eusébio, mas o Ronaldo é um avançado que admiro», admitiu.



O atual chefe do departamento de scouting dos azuis e brancos foi desafiado a escolher os avançados que mais gostou de ver desde que acabou a carreira e colocou na lista Tiquinho, Marega e Aboubakar na lista.



Por último, Fernando Gomes desejou que o FC Porto continuasse unido.



«Queria que o FC Porto continuasse unido, a pensar todos em conjunto, sem questões individuais, pensar o amanhã de forma serena e tranquila para continuar na senda dos títulos e vitórias, estando imbuídos do mesmo espírito. Os portistas têm de ter voz, porque o FC Porto é um clube democrático, mas temos de falar das coisas importantes dentro do clube», apelou.