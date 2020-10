O Farense oficializou, esta segunda-feira, a contratação de Bilel Aoucheria para as próximas duas épocas.



O extremo de 26 anos, que chegou a Portugal em 2014 proveniente da equipa B do Saint-Étienne, estava livre desde que terminou contrato com o Moreirense. Na época passada Bilel fez um golo em 32 partidas pelos cónegos.



Este será o quarto clube de Bilel em Portugal após passagens por Sporting da Covilhã, Sporting B e Moreirense.