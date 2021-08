Já são conhecidas as regras e normas que os espectadores que queiram assistir ao Moreirense-Benfica têm de seguir.

O Estádio Comendador Joaquim Freitas terá apenas 33% da lotação ocupada, pelo que o clube de Moreira de Cónegos limitou a venda de bilhetes aos sócios até sexta-feira às 19 horas, cerca de um dia antes do jogo. Caso sobrem ingressos após esse período, o preço dos mesmos será de 45 euros para a Bancada Cativa e de 35 euros para a Bancada Central.

«Todos os sócios com a quota 7 ou posterior terão direito a levantar um bilhete na secretaria do clube até serem preenchidos os lugares disponíveis (irá ser dada prioridade aos sócios mais antigos)», pode ler-se no site oficial do clube do distrito de Braga.

Quanto ao acesso ao recinto em si, será necessária a apresentação de um destes três documentos:

- Certificado Digital Covid-19 válido que comprove a vacinação completa;

- Comprovativo de teste PCR com resultado negativo realizado até 72 horas antes do jogo;

- Comprovativo de teste antigénio com resultado negativo realizado até 48 horas antes do jogo.

As portas do estádio abrem três horas antes do apito inicial, marcado para as 18 horas de sábado.