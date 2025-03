Lito Vidigal, treinador do Boavista, vê com «otimismo» o jogo «difícil» com o Gil Vicente, da 27.ª jornada da Liga.

«A única coisa que temos em mente é voltar às vitórias. Jogamos em casa, o Estádio do Bessa é a nossa fortaleza e, por isso, encaramos este jogo com otimismo, jogando na presença dos nossos adeptos, que nos trazem energia», começou por dizer esta segunda-feira em conferência de imprensa.

Em último lugar do campeonato, com apenas 15 pontos, a manutenção na Liga torna-se cada vez mais complicada. Agora, frente ao Gil Vicente, 14.º lugar, com 23, o treinador revelou que tem procurado mudar a mentalidade dos jogadores e afastar os problemas.

«Sempre que acontece um passe errado, o que temos de fazer é uma avaliação rápida do momento e voltarmos a entrar no jogo, porque é uma jogada diferente. É esta a mensagem que tenho passado aos jogadores, para que olhem para mais este jogo como uma oportunidade», referiu.

Lito Vidigal falou também sobre o recente vídeo que o Boavista publicou nas redes sociais, em que Valentim Loureiro, presidente honorário do clube, mostrou confiança no plantel e na manutenção na primeira divisão.

«O que tenho passado para eles (jogadores) é que uma vitória amanhã (terça-feira) abre-nos perspetivas. Entramos na luta e depois as forças igualam-se um pouco. Sei que é difícil interiorizar isso, mas é importante que essas figuras do Boavista tragam mensagens positivas», atirou.

Por fim, revelou que costuma encontrar cidadãos do Porto e que estes confessam que «a cidade precisa do Boavista na Liga».

O Boavista-Gil Vicente está marcado para esta terça-feira, às 20h15, e poderá acompanhar tudo AO MINUTO com o Maisfutebol.