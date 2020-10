O Boavista averbou dois empates e duas derrotas na Liga 2020/21, o pior arranque dos axadrezados desde o regresso ao escalão principal em 2014/15, mas Vasco Seabra manifesta confiança no processo e acredita que os resultados vão aparecer.



«Nós temos sempre a responsabilidade de jogar para vencer e a pressão é diária, mesmo que estejamos com vitórias ou com outros resultados para trás. Há um foco muito grande no jogo, no trabalho com a equipa e nas coisas que temos de melhorar defensiva e ofensivamente para sermos mais competentes e competitivo», disse o técnico, em conferência de imprensa.



A equipa do Bessa cria várias oportunidades de golo mas não tem sido eficaz. Por outro lado, apresenta um dos piores registos defensivos da prova: «A ideologia de um jogo positivo e de um futebol atrativo é uma falsa questão. Se nos dissessem que jogar de outra forma garantia que iríamos ganhar mais vezes, jogaríamos sempre assim. A nossa convicção é de que, com a nossa forma de jogar, estamos mais compactos, capazes e consistentes para vencer de forma continuada.»

O 17.º e penúltimo classificado da Liga, com dois pontos, visita o Famalicão (oitavo, com cinco pontos) deste domingo, às 17h30, em encontro referente à quinta jornada da prova.



Yusupha Njie recuperou de lesão, ao contrário de Adil Rami e Angel Gomes. Rafael Bracali, que esteve em contacto com uma pessoa infetada com covid-19, falhou o jogo anterior frente ao V. Guimarães mas já recebeu autorização da Direção-Geral da Saúde (DGS) para reintegrar os treinos.