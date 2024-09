Cristiano Bacci, treinador do Boavista, em declarações na conferência de imprensa, após a derrota na receção ao Benfica (3-0), na 6.ª jornada da Liga:

«[Boavista com muitas dificuldades na construção, muito por conta da pressão do Benfica. O que podia ter feito hoje para obter um resultado diferente?] A vitória do Benfica foi merecida, foi clara, mas o primeiro lance perigoso foi nosso. Os jogos podem virar de um lado para o outro facilmente e isso poderia ter mudado alguma coisa nesse sentido.»

«[Abascal vai ficar de fora quanto tempo? Gostou da resposta da dupla de centrais?] Apesar de um erro individual, a resposta dos defesas, em geral, com um jogo difícil, foi muito positiva. A atitude foi fantástica. O Filipe [Ferreira] só treinou ontem, porque teve uma gastroenterite. Os mesmos defesas não são centrais, a resposta foi fantástica.

Abascal? Aconteceu uma pequena coisa durante a semana, e temos de pensar, com um plantel curto assim, não só neste jogo. Temos de pensar da maneira mais perfeita possível.»

«[Como descreve o Tomás? Qual é o foco das conversas com os jovens?] Posso pensar no que fez o Bruno Lage no outro jogo e neste jogo. Estreou um lateral no jogo anterior e, se calhar, era demasiado cedo. O melhor é dar tempo ao jovem para maturar, mas aqui não temos tempo. Têm de aproveitar e aprender com os erros mais rapidamente do que noutro contexto.»

O Tomás gosta de trabalhar, é fantástico e entrou com uma atitude muito boa, como os outros.»