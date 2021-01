Tanto no Sporting como no Sp. Braga, Ruben Amorim apresentou sempre as suas equipas num 3-4-3. Ainda assim, o técnico dos leões admite alterar o desenho do onze titular tal como alguns adversários já fizeram contra a sua equipa.



«As equipas adaptam-se ao nosso sistema. Se nós treinamos este sistema há mais tempo, podemos ganhar vantagem. Quem muda o sistema numa semana, geralmente está em desvantagem. Fazemos isto há mais tempo e estamos habituados a jogar assim. O mister Jesualdo ganhou uma série de campeonatos no FC Porto a jogar sempre em 4-3-3. Fiz toda a minha carreira num sistema diferente também. Há nuances, mas vamos ver o que o futuro nos reserva», disse, na sala de imprensa do Bessa.



O treinador sublinhou ainda a importância de vencer após a conquista da Taça da Liga.



«É aquela conversa de treinador, tenho de lhes dizer que o próximo jogo é o mais importante. Depois da final da Taça da Liga, era importante ganhar porque era um ponto de afirmação. Somos uma equipa jovem que ganhou um título, mas que está concentrada no campeonato. Parabéns à equipa. Amanhã há treino e depois é folga como tem sido normal. Vamos defrontar uma grande equipa, com muita experiência, mas vamos estar preparados», referiu.