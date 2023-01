Declarações de Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (1-0) frente ao Boavista:

«Este foi, também ele, um jogo muito exigente. Este Boavista foi uma equipa muito competitiva, combativa, e foi preciso termos paciência e serenidade para encontrar o melhor momento. Tivemos a felicidade fazer o golo no início da segunda parte para, depois de nos encontrar em vantagem, defender essa vantagem. A equipa tinha muitos jogadores abaixo do normal fisicamente, é humanamente impossível dar reposta, nós Sp. Braga fomos muito sacrificados na hora deste jogo, ter um jogo de alta intensidade na quarta e sábado ter um jogo desta natureza. Este rendimento não foi o que queríamos, mas vale três pontos e estamos satisfeitos com o que fizemos».

[Melhor momento da época?] «Não. Vivemos uma boa fase, até porque temos vindo a fazer um percurso de consistência. Antes do jogo de Alvalade vínhamos de três triunfos, foi um jogo mau. É um momento que queremos prolongar, o que só é possível com a capitalização do nosso trabalho nos jogos. Acredito que podemos dar continuidade para sermos melhores ainda no próximo sábado».

[Tranquilidade por conseguir vencer num jogo menos conseguido?] «Demonstra uma outra faceta, uma outra vertente desta equipa. Tivemos felicidade para fazer o golo, naturalmente com a pressão que fazemos, procurámos defender bem nos últimos minutos, concedemos uma oportunidade na primeira parte, não me recordo de nenhuma na segunda parte, é sinal que defendemos bem».

[Título é uma palavra que já surgiu no balneário] «Surge a palavra ganhar. Somámos 37 pontos, falta uma jornada para o fim da primeira volta. Vamos focar para dar volta com 40 pontos. Com realidade, ambição e determinação, mas também com equilíbrio para fazer o nosso trabalho bem feito como temos feito até aqui».