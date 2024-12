Declarações do treinador do Boavista, Cristiano Bacci, na sala de imprensa do Estádio do Bessa, após o empate ante o Farense (1-1), em jogo da 13.ª jornada da Liga:

«Pontuar é a nossa missão, resultado positivo, a equipa foi em busca do resultado e da reviravolta, mostrou alma como sempre, por isso pensamento positivo. O nosso objetivo é manter três equipas abaixo de nós. Ganhar é melhor, não perder às vezes também é importante.»

«É sempre importante não perder e digo mais: noutros jogos não merecíamos ter perdido e perdemos. O pensamento é positivo, depois de termos estado em desvantagem, obter um empate, é normal que seja positivo.»

[Cartões vistos no jogo, em particular a expulsão de Vukotic, que falha o Sporting:] «Antes de tudo, todos os jogos são difíceis. O Farense é uma equipa competente, agressiva, forte fisicamente. Nós trabalhamos para encontrar soluções, o Vukotic foi expulso, vamos tentar encontrar situações positivas para dar algo para a equipa.»

[Mercado de inverno:] «Eu não falo dessa situação, estou aqui para falar do jogo. Não quero falar, não é justo falar, estamos a fazer um grande trabalho, é isso que temos de pensar.»

[Primeiro golo em casa esta época:] «Poucos minutos antes do empate, tivemos uma grande oportunidade [ndr: Abascal], como tivemos na primeira parte a do Bozeník, com uma defesa incrível. O nosso objetivo é ganhar, mas depois é importante não perder. O que a malta está a fazer é um grande trabalho, temos de ir em frente, pontuar. O Sporting é um jogo difícil, como foi com o Farense.»