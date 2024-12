Cristiano Bacci, treinador do Boavista, em declarações na sala de imprensa do Dragão, após a goleada sofrida frente ao FC Porto (4-0), em jogo da 16.ª jornada da Liga:



«Entrámos bem no jogo e conseguimos estar equilibrados. Como é normal, os jogadores do FC Porto têm grande qualidade e marcaram [o 1-0] numa jogada individual. Temos de aceitar quando os adversários mostram mais qualidade.



A equipa esteve ligada até ao 2-0. Depois, como é normal, o FC Porto marcou mais golos. Aceito a derrota, mas acho que 4-0 é injusto.»



[Como se inverte este ciclo de seis jogos sem ganhar]: «Conheço só uma medicina: o trabalho. A equipa é muito jovem e inexperiente. Entendo que temos de retirar coisas positivas deste jogo e ver os aspetos negativos para melhorar já no próximo jogo [com o Arouca] e temos de estar bem.»