Sem vencer desde a primeira jornada do campeonato, o Boavista desloca-se este fim de semana ao reduto do Gil Vicente e o treinador dos axadrezados, Cristiano Bacci, reiterou a necessidade da equipa em melhorar.

«Os adeptos conhecem a nossa situação. Agradeço-lhes o apoio, mas temos de pontuar e o foco desta semana esteve nisso mesmo. Não posso dizer que a equipa não tenha dado o máximo ou que os jogadores não fizeram tudo para pontuarmos, mas não chega. Temos todos de dar mais», começou por dizer, esta sexta-feira, na antevisão à décima jornada da Liga.

Olhando para o Gil Vicente como uma «boa equipa, que tem experiência e está a fazer um bom campeonato», o técnico voltou a ser questionado pela ausência de golos em 2024/25 do avançado eslovaco Róbert Bozeník, melhor marcador do Boavista na época passada.

«É normal que ele seja o alvo, mas todos podem marcar e a responsabilidade não é só dele. Até agora, criámos oportunidades em cada jogo realizado. Fomos muitas vezes à área contrária e recuperámos várias bolas no meio-campo adversário. São estatísticas, não sou eu que digo», disse.

João Gonçalves, Luís Pires e Manuel Namora continuam no boletim clínico e não vão estar presentes nas opções de Cristiano Bacci, que tem vindo a utilizar uma estrutura tática com três defesas centrais, em detrimento do tradicional 4-3-3 utilizado no início da temporada.

«Não foi a primeira vez. Não vou atrás do número de jogadores recuados, mas de uma ideia de jogo que se ajusta aos atletas à disposição e também aos adversários. A ideia e os princípios de jogo são os mesmos com três, quatro ou cinco defesas. Cada estrutura dá-nos algumas coisas e tira outras, mas é a partir daí que definimos a estratégia», explicou.

O Boavista encontra-se atualmente na primeira posição acima da linha de água, o décimo quinto posto, com seis pontos. Já o Gil Vicente, vai ocupando a décima posição, com 10. O encontro está marcado para as 20:30h de sábado, no Estádio Cidade de Barcelos.