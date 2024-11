Cristiano Bacci, treinador do Boavista, em declarações na sala de imprensa do Estádio do Bessa, após a derrota por 2-0 na receção ao Rio Ave, na 11.º jornada da Liga:

«[A equipa reagiu bem ao golo, dominou na primeira parte e continuou na segunda, com várias oportunidades criadas. Faltou apenas eficácia?] Na pergunta está a resposta, foi perfeito.»

«[A ficha disciplinar foi um pouco pesada para o Boavista. Isto pode complicar com o calendário difícil que se aproxima?] Vou falar sobre futebol. Não quero falar mal do árbitro.»

«[Nas 11 jornadas, jogou quase sempre num 4-5-1 e hoje em 4-3-3. Há, também, um baixo rendimento do Bozeník e Vukotic?] A análise da nossa estrutura não foi certa, mas respeito a vossa ideia do que viram nos jogos anteriores. Bozeník e Vukotic em baixo? Não acho.»

«[Com este volume de jogo, apesar de sair sem pontos, foi a exibição mais positiva da equipa?] Tenho de ser pragmático, não posso ver o que não é. Fizemos um bom jogo, sim senhor. Levámos pontos? Não, então temos de melhorar. Acabou.»

«[Como melhora?] Trabalho, dia a dia, dar confiança aos jogadores que fizeram um grande jogo. Temos de melhorar, porque sofremos um golo evitável. Temos de melhorar. O jogo está aos olhos de todos. Com ocasiões de golo e bolas que recuperámos no meio-campo adversário, com grande volume de trabalho da equipa… o empate não era merecido. Nem o empate. Mas cabeça fria e vamos melhorar.»

«[Os adeptos continuaram a apoiar mesmo num momento complicado] Os nossos adeptos apoiam sempre. Nunca faltou apoio. Eles sabem das nossas dificuldades e todos temos de estar orgulhosos da atitude e daquilo que os jogadores mostram em campo. Eles sabem e veem isso. Só faltam os pontos. Vejo todos os jogos na análise e nas estatísticas… não podemos apontar nada aos jogadores.»