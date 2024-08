Cristiano Bacci, treinador do Boavista, na conferência de imprensa, após a derrota por 1-0 na receção ao Sporting de Braga, em jogo da segunda jornada da Liga:

«[Boavista teve uma prestação muito defensiva na primeira parte, com Bozeník sozinho na frente] Na primeira parte, não foi uma questão só tática, faltou coragem. Na segunda parte, fomos mais pressionantes, porque tivemos mais coragem. Depois, ao ser pressionante e ao ganhar mais bolas, consegues explorar os defeitos dos outros. Na segunda parte fomos melhores porque tivemos bola e explorámos os flancos. É um "mix" entre situação mental e tática.»

«[Frente ao Casa Pia surgiu Reisinho na direita esta noite foi o Joel] A equipa já foi ajustada na segunda parte com o Casa Pia. Para o Reisinho é melhor jogar no meio, é mais fácil para ele ter bola, jogar mais no apoio dos avançados. O Joel tem mais andamento e entreajuda com o lateral.»

«[Comentário à exibição dos jovens] São jogadores. Não vou ver se têm 15, 18 ou 29 anos. São jogadores do Boavista, tenho de fazer escolhas, estou satisfeito com alguns, com outros um bocadinho menos. Mas temos de evoluir, é uma equipa com muitos jovens, estamos a trabalhar com grande esforço, em cima do limite.»