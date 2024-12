Declarações do treinador do Boavista, Cristiano Bacci, na sala de imprensa do Estádio do Bessa, após o empate sem golos ante o AVS, em jogo da 15.ª jornada da Liga:

«Acho que se uma equipa merecia ganhar era o Boavista. Apesar das oportunidades, fomos sempre à procura, na nossa forma, de tentar ganhar o jogo e acho que não foi merecido o empate. O esforço dos jogadores foi imenso.»

«Faltou eficácia, mas isso sabemos e sabemos também que não podemos baixar a cabeça. Se não conseguimos fazer golo ou fazer uma coisa positiva, temos de reagir. Estou satisfeito com o que os meus jogadores mostraram em campo.»

[Saída de Bozeník de maca, nos minutos finais:] «Ainda não [ndr: tenho informação]. Foi uma pancada, mas ainda não temos certeza do que foi.»