Cristiano Bacci, treinador do Boavista, em declarações na conferência de imprensa, após a derrota na receção ao Benfica (3-0), na 6.ª jornada da Liga:

«[O plantel é curto para jogos desta dimensão? Queria fazer mais, mas a equipa estava já cansada] É muito fácil responder que sim, é óbvio, mas não estou aqui para encontrar desculpas. Todos os jogos são iguais, três pontos são cansativos da mesma forma. Se penso nisso para o Benfica, vou pensar assim com o Estrela da Amadora. Quando falta um jogador não é fácil. Hoje faltou o Abascal e não é fácil. A nossa situação está aos olhos de todos.»

«[Disse na antevisão que estava na dúvida se teria de recorrer a um nono jogador da formação. Gostava de ter outro cenário e o que precisa o Boavista para ter melhores resultados?] Hoje estreou-se outro das camadas jovens, o Tomás. Não posso pensar no que não tenho. A minha mulher é loira, é muito bonita. Também gosto das morenas, mas as loiras são as melhores.»