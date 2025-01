No rescaldo à derrota na receção ao Arouca (1-3), na noite deste sábado, Bacci garantiu que os pontos conquistados durante a primeira volta do campeonato permitem guardar esperança para o que se segue. Em todo o caso, lamentou os dois golos sofridos para lá do minuto 90.

«Faço uma análise fria porque o resultado é o mais importante. Foi uma primeira parte equilibrada. Ao sofrer golo e a jogar com menos um, não era fácil reagir, mas partimos para cima do adversário. E empatámos o jogo. Mas, a partida só termina depois dos 90 minutos», disse, em conferência de imprensa.

Referindo-se aos pontos como «o mais importante» no rescaldo de cada jornada, o treinador italiano não se escudou no contexto do clube.

«Todos conhecem a nossa situação. É complicada. A equipa reage sempre, de forma positiva, e está unida, apesar do resultado. Há também situações positivas a retirar deste jogo.»

«Mesmo que não pareça, estes 12 pontos são muito bons», argumentou, na sequência de uma questão do Maisfutebol.

Por fim, Bacci foi breve sobre a expulsão de Seba Pérez, em cima do intervalo, no lance que originou o 0-1.

«A expulsão podia ser evitada, mas não vou analisar ou encontrar desculpas para o resultado», rematou.

O Boavista termina a primeira volta da Liga com a lanterna vermelha, no último lugar, a um ponto da linha de água.