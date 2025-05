Stuart Baxter, treinador do Boavista, em declarações na sala de imprensa do Estádio do Bessa, após a derrota com o FC Porto, por 2-1, na penúltima jornada da Liga:

«[Como se sente pela exibição e como vê a semana decisiva que aí vem?] Os jogadores, nos primeiros 20 minutos, não estiveram positivos como no resto do jogo. O FC Porto marcou dois golos muito bons, mostraram a qualidade deles e gradualmente conseguimos reentrar no jogo. Durante uma hora, fomos muito competitivos e, com um pouco de sorte, poderíamos tirar algo do jogo. Tentámos tudo o que pudemos para empatar, até arriscámos sofrer o terceiro golo. Por esse lado, estou satisfeito com a exibição.

Não vi nenhum dos outros jogos hoje. Recebi os resultados, mas não vi os jogos, porque não queria que isso me afetasse na preparação para este jogo. A nossa performance tem de ser a nossa prioridade. Neste último jogo temos de nos focar completamente na nossa exibição. Jogar o jogo e não a ocasião. Isto é desporto a alto nível e, se conseguirmos aguentar… é parte do nosso trabalho. Vou encorajar os jogadores no treino e eles irão para jogo preparados. Vou certificar-me que vamos preparados para deixar o sangue em campo.»

«[Como recuperar uma equipa sabendo que vão para o último jogo não dependendo apenas de si?] Espero que as experiências dos jogadores nos últimos meses não sejam tão prejudiciais para não recuperarem. Eles mostraram noutros jogos que é possível estar debaixo desta pressão e conseguir uma exibição. Talvez só com o Sporting senti que não tínhamos chance. Nos outros jogos, incluindo este, acho que fomos competitivos, espero que o dano que existiu antes, tático, físico, o que seja, que não seja algo de que não podemos recuperar. Eles sabem que é um jogo importante, mas podemos ignorar o medo e temos de concentrar-nos na exibição.»

«[Bozeník foi apanhado muitas vezes em fora de jogo] Quando jogam com uma linha tão alta, tens de os testar. Ao intervalo falámos sobre isso e na segunda parte estivemos muito bem. Estivemos fora de jogo muitas vezes. Isso vem de alguma ansiedade, vês a oportunidade e queres ir diretamente para a baliza. Jogámos melhor quando fomos pacientes e atraímos a linha deles. Eles são uma boa equipa e pressionam bem, mas, nas vezes em que acertámos, fomos perigosos.»