Continuam os problemas para o Boavista. O médio Marco Ribeiro sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito num treino e é baixa para Cristiano Bacci.

O jogador de 19 anos tinha agarrado a titularidade nas últimas partidas, mas já ficou de fora da receção ao Famalicão (derrota por 2-0). Segundo os axadrezados, Marco Ribeiro será operado nos próximos dias e está previsto «um período de recuperação de vários meses».

Luís Pires, João Gonçalves e Augusto Dabó também estão lesionados, enquanto Rodrigo Abascal cumpre castigo. Bacci, que só teve cinco jogadores no banco no último jogo, está a contas com mais um contratempo para a visita ao Estoril.

Na segunda-feira, o último dia do mercado de inverno, o Boavista informou que não conseguiu reverter a situação e continua impedido de inscrever jogadores, algo que se arrasta pela quinta janela de transferências consecutiva.