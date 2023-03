Placard a zeros e um ponto para cada lado. No jogo de abertura da 23.ª jornada da Liga houve luta, garra, duelos, mas não houve propriamente espetáculo. Nesse sentido, o jogo foi um longo bocejo para quem quer sonhar com a Europa.

Na noite fria do Porto, o Boavista-Arouca começou morno e não aqueceu propriamente durante a primeira parte.

O Arouca desperdiçou um golo feito aos 8m, quando Mújica pôs Antony na cara de Bracali, e o Boavista até chegou a marcar pelo goleador Yusupha logo a seguir, aos 11m, mas Mangas estava em fora de jogo no lance.

A formação de Armando Evangelista fazia-se valer da velocidade de Mújica e Antony ou da boa meia distância do ex-Sporting Alan Ruiz. Já do lado de Petit, o tridente do meio-campo com Seba Pérez, Camará e Makouta funcionou bem, e as alas funcionaram.

De resto, o intervalo chegou com poucos remates (2-1 para o Boavista) e equilíbrio na posse de bola (51%-49%).

A segunda parte, porém, não acordou propriamente as bancadas. Faltava bola na área e, sempre que ela lá chegava com algum perigo, Bracali e De Arruabarrena resolviam sem grandes dificuldades.

Mais interessado em mexer com o jogo, aos 73m, Petit tirou Gorré e fez entrar Martim Tavares que passou a fazer companhia a Yusupha no eixo do ataque. O Boavista arriscou a partir daí e mudou o sistema e o 4-3-3 virou um 4-1-3-2, com Mangas a passar para a ala esquerda e Lourenço a ocupar o lado contrário.

O Boavista passou a dominar um pouco mais, mas a conquista territorial não se traduzia em nenhum disparo certeiro de artilharia. Yusupha, incansável, bem tentou. Enquanto, do lado contrário, os arouquenses apostavam cada vez mais pela certa. Tudo muito igual no tabuleiro do Bessa, a ponto ambas as equipas terminarem empatadas também em posse de bola (50%-50%) e remates à baliza (7-7).

O Arouca soma agora 34 pontos, mas pode perder para o Casa Pia o 6.º lugar, que pode valer o acesso à pré-eliminatória da Liga Conferência. O Boavista tem agora 30, mas fica no 8.º lugar ao alcance de Rio Ave e Famalicão.